Sérgio Machado e a receção ao AVS SAD: «Temos condições para ganhar este jogo»

Depois ter estado bastante perto de conseguir um empate na casa do Nacional na jornada anterior, acabando por sofrer o golo da derrota já para lá do minuto 90, o Länk Vilaverdense tem pela frente, esta segunda-feira, mais uma das equipas do topo da tabela, recebendo em Coimbra o AVS SAD. Em declarações a, Sérgio Machado mostrou-se confiante num bom desfecho."O AVS SAD é uma equipa com processos muito bem definidos. Tivemos uma semana com mais tempo de preparação e sentimos que, depois dos dois encontros anteriores, temos condições para ganhar este jogo", começou por dizer o técnico, antes de reforçar: "A cada treino e a cada jogo sentimos que temos ainda mais condições para disputar todas as partidas e conseguir as vitórias que nos vão tirar dos lugares de descida."O Länk Vilaverdense defronta o AVS SAD esta segunda-feira, pelas 18 horas.