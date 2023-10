Sérgio Machado e a receção ao Farense: «Encaramos este jogo com otimismo»

Anunciado como novo treinador do Länk Vilaverdense há pouco mais de uma semana, Sérgio Machado prepara-se para fazer a estreia no comando técnico dos minhotos este domingo, no duelo da Taça de Portugal, frente ao Farense. No lançamento da partida, o técnico não escondeu que jogar em casa, no Campo Cruz do Reguengo, será muito importante para a equipa, que contará com o auxílio dos seus adeptos."É diferente jogarmos num estádio longe, que dificulta que a massa adepta nos possa acompanhar. Uma coisa é jogar no nosso estádio, onde treinamos todos os dias, com o qual os jogadores já estão familiarizados. Há sempre alguma vantagem quando uma equipa vem jogar a um campo que não conhece", começou por dizer o treinador, antes de acrescentar: "Também acredito que muita gente virá ver o Länk Vilaverdense e isso é bom para os jogadores sentirem o carinho que não têm sentido tanto devido à distância. Muitos destes jogadores sabem aquilo que a massa adepta pode dar ao jogo, de ser esse 12.º jogador, porque a base do grupo vem do ano passado."Reconhecendo que a Taça de Portugal é um contexto especial, Sérgio Machado está focado em deixar uma boa imagem na estreia. "Claro que sendo um jogo da Taça de Portugal, a parte emocional conta muito. Por mim falo, que gosto muito da Taça de Portugal, uma competição que faz o país despertar e principalmente os clubes que apanham equipas de 1ª Liga, porque cria-se uma envolvência diferente nas cidades e nos clubes", explicou, sem se deixar levar pela solenidade do momento: "O meu foco foi pensar que é o primeiro jogo do meu campeonato, que comecei agora, preparar a partida com a mesma seriedade dos encontros da Liga, porque tem de existir sempre seriedade no nosso grupo. Encaramos este jogo com otimismo e sentimos que temos capacidade para seguir em frente na Taça de Portugal."Em relação ao adversário, o técnico sublinhou o bom arranque no regresso ao principal escalão. "O Farense é uma equipa que subiu na época passada, manteve o treinador e a estrutura, assim como grande parte do plantel. Começou bem o campeonato e já saiu, nesta fase precoce da época, dos lugares perigosos da 1.ª Liga, o que lhe dá algum conforto na adaptação ao principal escalão. É uma equipa à imagem de José Mota, muito agressiva após a perda da bola, muito experiente, que tem mantido a mesma estrutura ao longo do campeonato. Será um jogo de Taça e um bom teste para nós, que acredito que podemos ultrapassar. Cabe-nos tentar igualar o ritmo do Farense, até porque vamos ter a massa adepta do nosso lado, o que será importante para nós", realçou.Na época passada, o Länk Vilaverdense, ainda na Liga 3, eliminou o Portimonense, da 1.ª Liga, e Sérgio Machado acredita que será possível repetir proeza semelhante esta temporada. "Todas as épocas, na Taça de Portugal, há equipas das principais divisões que são eliminadas por adversários de escalões inferiores. Temos de nos agarrar a isso e sentir que temos capacidade, não só por ser um jogo a eliminar, mas porque quero que o grupo sinta que tem qualidade para enfrentar qualquer adversário, que estamos a crescer jogo após jogo, que temos capacidade para ganhar e ultrapassar obstáculos", concluiu.O Länk Vilaverdense defronta o Farense no domingo, pelas 15 horas, no Campo Cruz do Reguengo, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.