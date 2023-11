Sérgio Machado e a urgência em vencer: «Temos de começar a reduzir distâncias»

Depois de uma estreia triunfal frente ao Farense, eliminando a equipa da Liga Betclic da Taça de Portugal, o segundo jogo de Sérgio Machado no comando técnico do Länk Vilaverdense dificilmente podia ter sido pior, sofrendo uma pesada derrota contra o FC Porto B. Frente ao Belenenses, a missão passa obviamente por regressar aos triunfos."A classificação mostra a realidade, temos que começar a reduzir a distância para as equipas à nossa frente e precisamos de ganhar para que esse seja o nosso ponto de partida para o resto do campeonato", disse o técnico, sem dar grande importância ao momento menos positivo do próximo adversário: "O Belenenses também está agora numa fase de resultados menos positivos, mas não temos que olhar para a classificação do Belenenses e sim para o que temos que ser como equipa. O Belenenses é uma equipa já com uma ideia formada porque continua com o treinador do ano passado."O treinador recordou também a partida frente aos dragões, mostrando-se desiludido com a prestação na 2.ª parte. "Entrámos bem no jogo com o FC Porto e na 1.ª parte fomos a continuação do jogo com o farense, correspondendo ao que eu quero para a equipa. Sofremos um golo ,mas conseguimos reagir e obrigar o FC Porto a defender o resultado. Na 2.ª parte, e depois do segundo golo do FC Porto, fomos tudo o que não podemos ser como equipa. Podemos perder, mas até ao final do jogo temos que dignficar a camisola que vestimos. Deixamos de ser equipa, o que nunca pode acontecer. Aconteceu algo que não estava a contar," sublinhou.O Länk Vilaverdense visita o Belenenses este sábado, pelas 15h30, em jogo da 9.ª jornada da Liga Sabseg.