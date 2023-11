Sérgio Machado e a visita ao Mafra: «Temos que ser muito inteligentes na abordagem ao jogo»

Na sequência do desaire na receção ao Tondela (1-2) , o Länk Vilaverdense visita, este sábado, o terreno do Mafra, em busca de retomar o caminho dos pontos, tão necessários para abandonar o último posto da tabela. Na antevisão ao encontro, Sérgio Machado deixou elogios à formação treinada por Silas, mas mostrou-se confiante num desfecho positivo."O Mafra é uma equipa que tem muita qualidade na posse de bola e que nos vai obrigar a um novo desafio. Temos que ser muito inteligentes na abordagem ao jogo, mas vamos para conseguir os 3 pontos", disse o técnico, já depois de abordar a derrota com o Tondela: "Queríamos muito continuar a pontuar para dar continuidade à vitória contra o Belenenses. Pelo que fizemos em campo acho que mereciamos muito mais, mas às vezes o futebol não é justo. No entanto, senti que estamos a crescer como equipa e isso também é importante.Ainda sem casa definida para os próximos duelos da Liga Sabseg enquanto visitado, a SAD do Länk Vilaverdense continua a trabalhar numa solução. Apesar da situação não ser ideal, Sérgio Machado prefere não colocar demasiado peso nesse fator. "Não podemos pensar no campo em si mas sim nos pontos que temos que conseguir. Neste momentos até temos mais pontos fora que em casa", atirou.Já sobre a necessidade de atacar o mercado de janeiro para reforçar o plantel. o técnico prefere focar-se, por enquanto, em potenciar os jogadores que tem atualmente à sua disposição. "A análise é feita sempre. Temos que em conjunto ver o que poderemos contratar, mas neste momento o nosso foco é no plantel que temos e em potenciar esses jogadores. Até à reabertura do mercado temos muito jogos e o nosso foco é esse", finalizou.O Länk Vilaverdense defronta o Mafra este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg.