Sérgio Machado e a visita ao Penafiel: «Queremos ganhar e reduzir distâncias»

Depois de duas semanas sem competição, mas bastante atribuladas, devido à crise financeira que o Länk Vilaverdense atravessa, o emblema minhoto visita este sábado o Penafiel com a mesma ambição de sempre."O Penafiel vem de dois resultados positivos e chega moralizado por esses resultados, mas vamos encarar este jogo com a perspetiva de querer ganhar para reduzir distâncias sobre as equipas que estão acima de nós", disse o técnico, no lançamento da partida.Em relação à última partida, Sérgio Machado não poderá contar com Yannick Semedo e Harramiz, dois habituais titulares que avançaram para a rescisão de contrato devido aos salários em atraso. Ainda assim, o técnico está focado em encontrar soluções."Perdemos dois jogadores importantes naquilo que eram as nossas dinâmicas como equipa. Agora temos que procurar, dentro do que temos no plantel, soluções para essas posições", frisou o treinador, preferindo não abordar o momento atribulado da formação de Vila Verde.O Länk Vilaverdense defronta o Penafiel este sábado, pelas 14 horas, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg.