Sérgio Machado e o castigo de perda de 1 ponto: «Grupo é capaz de lutar contra todos os obstáculos»

Numa semana em que foi conhecido o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao Länk Vilaverdense por ter falhado o controlo salarial de dezembro, punindo os minhotos com a perda de um ponto, decisão que ainda é passível de recurso, o Sérgio Machado garantiu, em resposta a uma pergunta de, que essa situação não terá impacto no seu plantel."Este grupo tem vindo a provar que é capaz de lutar contra todos os problemas e obstáculos que teve ao longo da época, estando neste momento em condições de lutar pela manutenção. Não será a possível perda de um ponto que vai alterar o que queremos a cada jogo. Vamos com o objetivo de somar o maior numero de pontos possível e os suficientes para assegurar o prémio que este grupo e este clube tanto merece, que é a manutenção", disse o treinador.Apesar deste revés, o Länk Vilaverdense visita o Nacional num bom momento, depois de ter empatado com o líder Santa Clara e conseguido pontuar pela primeira vez em duas jornadas consecutivas. Nesse sentido, o técnico reconhece que a confiança está a crescer. "Trabalhamos todas as semanas com o objetivo de chegar ao dia do jogo e conseguirmos pontos e claro que conseguir estes dois resultados ajuda à confiança dos jogadores. É algo que os jogadores o merecem, mas também sei que eles querem mais", frisou, sem dar demasiado valor ao facto de defrontar os três primeiros da tabela em rondas seguidas."Não olhamos muito para a classificação das equipas, porque sabemos que precisamos de pontos para subir na classificação. Vamos jogo a jogo sempre com o objetivo de conquistar pontos e este último resultado, contra o primeiro classificado, prova que temos condições de conquistar pontos com qualquer equipa", sublinhou.Em relação ao adversário deste sábado, Sérgio Machado não considera que o facto de ter visto o jogo da jornada anterior adiado tenha qualquer impacto nesta partida. "Vamos apanhar um Nacional forte e que também usa o fator casa para ser ainda mais forte na pressão que faz sobre os adversários, mas temos noção do que temos que fazer para conquistar pontos na Madeira", terminou.O Länk Vilaverdense defronta o Nacional este sábado, pelas 14 horas.