Sérgio Machado e o jogo com o FC Porto B: «Conseguir três pontos essenciais para o resto da época»

Depois de uma estreia triunfal no comando técnico do Länk Vilaverdense, eliminando o Farense, da 1.ª Liga, na Taça de Portugal, Sérgio Machado prepara-se agora para orientar pela primeira vez a turma de Vila Verde na Liga Sabseg, com a missão clara de retirar a equipa da zona de despromoção."Claro que o foco da Taça da Portugal já acabou e agora temos de nos focar no essencial que é o campeonato, que vai ser a nossa guerra daqui até ao final da época", disse, deixando elogios ao adversário, mas sem diminuir a ambição: "O FC Porto B tem muita qualidade com a bola nos pés, com valores da formação de patamar superior. Já analisámos o que temos de fazer no jogo. A abordagem é completamente diferente, porque os estilos de jogo de Farense e FC Porto B são completamente distintos. Temos que estudar bem a equipa e preparar-nos para o jogo. Acredito que temos as condições para encarar este jogo e conseguir os três pontos essenciais para o resto da época."Questionado sobre se a qualidade da equipa secundária dos portistas obrigaria o Länk Vilaverdense a uma abordagem mais cautelosa, Sérgio Machado recusou liminarmente essa hipótese. "Dificilmente, enquanto eu aqui estiver, como treinador do Länk Vilaverdense, teremos esse tipo de abordagem. Não gosto de jogar na expectativa, gosto sempre de ter uma abordagem com os jogadores a correr riscos, sentindo que têm essa capacidade. Muitas vezes os jogadores não sabem se têm essa capacidade porque os treinadores os retraiem e bloqueiam", frisou, antes de recordar o jogo da Taça de Portugal: "Mesmo contra o Farense não fomos uma equipa de esperar e sair para o contra-ataque. Quis essa abordagem na Taça também para perceber se os jogadores tinham essa capacidade e sentirem-se confiantes nesse estilo. Vamos sempre tentar fazer uma pressão alta, porque a podemos fazer e temos jogadores para isso. Não seremos uma equipa a defender atrás do meio-campo, porque não é isso que pretendo."Para o técnico dos minhotos, a classificação não vai alterar a sua forma de encarar as partidas. "Não sou treinador para jogar no contra-ataque. Não consigo e não gosto de jogar assim, nem sou o treinador indicado para ser contratado para jogar dessa maneira. Gosto que os jogadores se sintam valorizados, que se sintam confortáveis e tenham prazer com a bola. A classificação não pode ser motivo de pressão, mas sim de motivação para cada vez mais somar pontos e sair desta situação. Queremos continuar a treinar em cima de vitórias", sublinhou, antes de concluir: "Depois de uma mudança de equipa técnica, há sempre uma chama nova, porque os jogadores se querem mostrar ao treinador, mas claro que vir de uma vitória como foi, contra a equipa que foi, faz que os jogadores acreditem ainda mais no processo e na ideia de jogo que nos possa trazer mais vezes os três pontos."O Länk Vilaverdense recebe o FC Porto B esta segunda-feira, pelas 18 horas, em jogo da 8.ª jornada da Liga Sabseg.