Sérgio Machado e o jogo com o Tondela: «Vêm à procura de responder a um resultado menos conseguido»

Depois de conseguir o primeiro triunfo da história do Länk Vilaverdense na 2.ª Liga, na visita ao Belenenses da 9.ª jornada, Sérgio Machado pretende aproveitar o impacto dessa inédita vitória no grupo de trabalho para conseguir novo resultado positivo na receção ao Tondela."O grupo já procurava há muito uma vitória que para o campeonato ainda não tínhamos conseguido. Sem duvida que estes jogadores mereciam esta vitória, porque temos trabalhado muito para a conseguir", começou por dizer o técnico, aos meios do emblema de Vila Verdes, antes de perspetivar o jogo deste domingo: "Espero um Tondela dentro daquilo que tem sido a sua imagem ao longo da época, isto é, uma equipa muito bem orientada pelo Tozé Marreco e que vem procurar responder ao resultado menos conseguido na jornada anterior, até porque é uma equipa que acredito que vai lutar por outros objetivos que não os nossos durante a esta temporada."O Länk Vilaverdense recebe o Tondela este domingo, pelas 11 horas, no Estádio do CD Aves, casa emprestada para esta jornada, depois do Estádio Capital do Móvel, que vinha acolhendo os jogos dos minhotos enquanto visitados ter sido interditado pela Liga.