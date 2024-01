Sérgio Machado elogiou os seus jogadores: «A equipa está a crescer e a unir-se ainda mais»

Sérgio Machado é um homem numa missão clara: ir à procura dos melhores resultados para o Länk Vilaverdense conseguir retirar algo positivo desta temporada. O treinador dos minhotos acredita que o seu grupo pode ir em busca da vitória na visita à UD Oliveirense e, em declarações exclusivas a, anteviu a partida deste domingo com energia."Como líder desta equipa não posso desistir nem deixar que os meus jogadores o façam. Todas as adversidades que estamos a ter estão a fazer a equipa crescer e a unir-se ainda mais. Vamos lutar até onde as nossas forças aguentarem", atirou o técnico da formação de Vila Verde, à procura do ponto de viragem no campeonato e de poder sonhar com a permanência no 2ª escalão."A Oliveirense vem de três jogos a pontuar e nós viemos de um resultado algo injusto pelo que fizemos. Acredito que será um jogo entre duas equipas que vão procurar a vitória e vão ter uma abordagem positiva para que tal aconteça.""Trabalhamos todas as semanas dentro daquilo que achamos ser a abordagem indicada para os jogos. O nosso objetivo é sempre melhorar e corrigir o que fizemos de errado no encontro anterior e preparar a equipa para a estratégia que vamos ter amanhã.""Para nós, a diferença é muito mínima. Infelizmente não podemos defrontar os adversários na nossa verdadeira casa, com a nossa massa adepta que tanto nos podia ajudar."O Länk Vilaverdense visita a UD Oliveirense neste domingo, no Estádio Carlos Osório, às 18h00.