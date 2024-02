Sérgio Machado: «Estar mais perto dos lugares de permanência é sempre uma motivação»

Depois de surpreender a Oliveirense e conquistar uma vitória no Carlos Osório na última jornada (), o Länk Vilaverdense vai defrontar o Santa Clara no Estádio Cidade de Coimbra, um desafio que promete por à prova o grupo de Sérgio Machado, que voltou a elogiar os seus elementos e a salientar a importância de cada conquista em declarações a"O grupo tem sido fantástico a cada treino e a cada jogo. A vitória no último encontro só veio valorizar o que eles têm traduzido, mesmo nas partidas em que não conseguimos pontos. Obviamente que, estando mais perto dos lugares de permanência na 2ª Liga é sempre um motivo de motivação no seio do plantel", considerou o técnico, de 42 anos, reforçando que a "identidade" dos minhotos não vai mudar para defrontar o líder do campeonato, mantendo os processos caraterísticos: "Seremos o Länk que encara todos os jogos com coragem e a querer ser protagonista com a bola no pé".Contudo, Sérgio Machado está bem ciente da capacidade e qualidade que o Santa Clara pode apresentar nesta sexta-feira e vincou que o último período de transferências "aumentou a diferença" entre a qualidade dos plantéis, apesar da formação de Vila Verde ter"Vamos jogar contra o líder da prova e a equipa que, pelo plantel que tem, possui as melhores condições para atacar a subida. Vamos encarar este jogo com a ambição de, durante os 90 minutos, as diferenças entre os plantéis não se notarem e termos condições de conquistar pontos", concluiu o timoneiro do Länk Vilaverdense.Os minhotos recebem o Santa Clara no encontro de abertura da 20.ª jornada da Liga SABSEG, nesta sexta-feira, pelas 18h45.