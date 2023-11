Sérgio Machado lamenta queda na Taça de Portugal mas assume: «O nosso foco é o campeonato»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Machado admitiu que a sua equipa quis "criar desorganização no adversário e adiar ao máximo o golo", mas isso não bastou para ser feliz em Guimarães, onde o Länk Vilaverdense viu interrompida a campanha na Taça de Portugal com derrota por 4-1 "Temos noção de que estávamos a jogar contra uma equipa da 1ª Liga. Foi pena o golo de bola parada que desbloqueou o jogo. Fica a vitória merecida do V. Guimarães", assumiu, virando a agulha para a 2.ª Liga: "O nosso foco é o campeonato, vamos ter uma luta terrível, mas temos de acreditar."