Sérgio Machado: «Os jogadores sabem o rumo que temos de seguir para atingirmos os objetivos»

Depois de duas derrotas consecutivas com golos sofridos já nos descontos, contra Nacional e AVS SAD, duas formações envolvidas na luta pela subida, o Länk Vilaverdense visita este sábado o terreno do Benfica B em busca de se reencontrar com os bons resultados. Na antevisão, Sérgio Machado preferiu focar-se na boa resposta da equipa nos últimos jogos."Pelo que fizemos nos dois últimos encontros, penso que merecíamos ter conquistado pontos, mas com alguma infelicidade acabamos por não o conseguir. Temos que apreciar o jogo no seu todo e perceber o que conseguimos fazer durante os 90 minutos contra dois candidatos. É isso que nos vai levar para o resto dos jogos, sabendo que também temos que corrigir o que nos faltou no tempo de compensação dos dois jogos", disse o técnico, em declarações a, antes de frisar: "Os jogadores sabem qual o rumo que temos que seguir para atingirmos os nossos objetivos e não podem ser estes golos nos descontos a desviar-nos desse caminho."Em relação ao próximo adversário, que não vence há quatro jornadas, Sérgio Machado não se deixa enganar pelo momento atual: "As duas últimas derrotas do Benfica B foram algo enganadoras, porque tiveram alguma infelicidade. Sabemos o que o Benfica B consegue fazer com a bola e temos bem estudado o que temos que fazer para conseguirmos os três pontos."O Länk Vilaverdense defronta o Benfica B este sábado, pelas 18 horas.