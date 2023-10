Sérgio Machado: «Senti que o Länk tem um projeto sério e ambicioso»

Apesar de já estar, Sérgio Machado foi esta quinta-feira apresentado como treinador do Länk Vilaverdense, após a saída de António Barbosa. O novo técnico mostrou-se feliz por apostar numa nova campanha na 2.ª Liga, depois de ter treinado o Trofense, que se manteve no segundo escalão em 2021/22. Nesse sentido, o treinador de 42 anos também afirmou que, o facto de "já conhecer alguns jogadores" da equipa de Vila Verde, ajudou a "aceitar" o novo cargo."Tinha como objetivo voltar a treinar na 2.ª Liga e logo num projeto ambicioso, porque gosto de desafios. Senti por parte da administração do Länk que têm aqui um projeto sério, ambicioso e isso para mim é muito importante. Portanto, quando me apresentaram as suas ideias e objetivos foi fácil para mim aceitar este desafio", revelou Sérgio Machado, que também apresentou a"Os primeiros treinos serviram para conhecer um pouco os jogadores. Para começar a entender como eles são, como pessoas, e como se sentem dentro do campo. Já conhecia grande parte do plantel, porque enquanto não estava a trabalhar ia acompanhando os jogos da 2.ª Liga e até vi no estádio alguns jogos do Länk Vilaverdense. Por isso, conheço grande parte dos jogadores, o que me ajudou também a aceitar este desafio. Mas tem decorrido muito bem.""Depende. Costumo dizer que o próximo é o mais desafiante. Há dois anos, no Trofense, quando entrei tínhamos quatro jogos para não descer e tínhamos de os ganhar todos. As coisas acabaram por correr bem. Acho que esse desafio foi mais difícil porque a margem de erro era mais pequena. Aqui ainda estamos numa fase prematura do campeonato, ainda faltam muitos jogos e muito ponto para disputar. Agora é o mais desafiante porque é o próximo e aquele em que tenho de acreditar.""Temos de ter noção que o Länk está a competir na 2.ª Liga. O que quero dizer é que, de um momento para outro, tudo altera no campeonato. Normalmente na Liga 3 a partir de uma certa jornada as distâncias começam a ser grandes entre as equipas. No ano passado na 2.ª Liga isso acabou por acontecer porque quatro ou cinco equipas acabaram por disparar e afastar-se das outras devido aos orçamentos. Mas pelo que vi nestas jornadas, não acredito que este ano vá existir essa discrepância. Claro que vão haver algumas equipas que se vão distanciar, mas não existirá aquele fosso como no ano passado. Por isso acredito que, quanto mais cedo começarmos a ganhar, mais cedo vamos sair do último lugar que mexe sempre a motivação dos jogadores. Mas como já disse, ainda faltam muitos jogos. Só aceitei o convite porque acreditava. Treino nos projetos em que acredito. Mesmo quando fui para o Trofense, onde o risco era enorme, senti que podia conseguir. Acredito que o Länk vai sair desta situação, não vai andar sempre neste sufoco e vai conseguir a permanência antes da reta final do campeonato.""Temos de ir com calma. Não vamos contratar apenas por contratar. Primeiro temos de ver o que precisamos e para isso temos de avaliar com calma. O mercado só abre em dezembro e estamos atentos, para ver se é preciso fazer algum reajustamento. Mas agora o foco é nestes jogadores e em recuperar os que não estão disponíveis para começar a pontuar.""Mesmo no ano passado, na Liga 3, quando disputaram a fase de subida, assisti aos jogos pela televisão. Por isso, conheço o percurso de grande parte destes jogadores. Precisam de se adaptar a um contexto diferente, neste caso uma Liga profissional, mas eles conseguiram um feito único que foi subir duas vezes seguidas. Isso prova a qualidade do plantel. Acredito que esta base de jogadores, que já vem de há dois anos, vai ser a nossa base para conseguirmos manter o clube na 2.ª Liga.""Acaba por ser o jogo certo na altura certa para este grupo. Não vai sentir a pressão dos jogos do campeonato, onde temos de olhar para a necessidade dos pontos. Todos gostam de jogar estes jogos. Dou muita importância à Taça de Portugal porque acho que é algo que mexe com os adeptos, há uma alma diferente. Vamos encarar o jogo como algo que podemos ganhar, passar a eliminatória, e que nos ajude a esquecer o que está para trás. Quando digo isto não coloco em causa o que foi feito até aqui, fizeram o melhor que podiam. A partir daqui sou eu, mas respeitando sempre o que foi feito. Acredito que se vencermos vamos ganhar a tal confiança que este grupo precisa, pois vinha de anos em que passaram a maior parte dos jogos a ganhar e de um momento para o outro as coisas alteraram-se. Isso mexe mas é bom porque é sinal que eles gostam de ganhar.""Quem disser que não prefere jogar em casa é hipócrita. A estrutura quer jogar em casa, mas exigências da 2.ª Liga complicaram essa possibilidade. Toda a gente gosta do carinho dos adeptos, as pessoas envolveram-se muito com a equipa devido ao sucesso que teve. Agora, sentem mais dificuldade em acompanhar a equipa em Paços de Ferreira. Isso interfere sempre pois as equipas, por norma, conseguem sempre mais pontos em casa do que fora. Mas quando aceitei sabia disso tudo, nada me foi escondido, sei com o que conto. Esperamos que se resolva o mais rápido possível, pois quanto mais cedo voltarmos a jogar em casa mais cómodo será para nós e para a massa adepta."