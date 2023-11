Sérgio Machado sobre a mudança de estádio: «Já nem faz sentido falar em jogar em casa»

Após ser eliminado pelos rivais minhotos do V. Guimarães da Taça de Portugal, o Länk Vilaverdense volta agora as atenções para o campeonato, onde vai enfrentar outro adversário complicado, a U. Leiria.Contudo, Sérgio Machado considera que a grande adversidade tem sido não jogar em casa. Recorde-se que, tal comojá noticiou, a receção à equipa de Lis vai ser feita no"Para nós já nem faz sentido falar em jogar em casa porque isso na realidade não acontece. Acabamos sempre por jogar fora porque nunca conseguimos ter uma referência do nosso campo nem ter o apoio da massa adepta", lamentou o técnico da formação de Vila Verde, vincando o desejo de "inverter o ciclo de resultados negativos" e sair do último lugar da tabela classificativa da 2ª Liga, salientando que sentiu "a equipa a crescer" nos últimos dois encontros.Sobre os visitantes, que são nesta altura o ataque com melhor taxa de concretização do campeonato, Sérgio Machado sente que a importância de ter nos seus quadros "jogadores de 1ª Liga" é uma das grandes qualidades da U. Leiria. "É uma equipa que mantém a sua ideia desde a época passada em que, depois da subida, conseguiu manter os seus melhores jogadores e ainda reforçar-se", visou, definindo os leirienses como "uma equipa que gosta de ter bola e que tem a sua estrutura já muito bem definida".Por fim, o treinador, de 42 anos, tem trabalhado para melhorar o aspeto das bolas paradas dos minhotos. "Acabámos, nestes dois jogos, por sofrer dois penáltis muito duvidosos e outros de bola parada. É um momento de jogo que temos trabalhado para melhorar, porque cada vez mais é um fator importante", concluiu.O Länk Vilaverdense vai receber a U. Leiria às 15h30 desta sexta-feira, no Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.