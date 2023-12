Sérgio Machado: «Temos de estar atentos a esta mudança no Marítimo»

Sérgio Machado fez a antevisão ao encontro da 13.ª jornada da 2.ª Liga, antes de viajar para a Madeira, onde vai defrontar o Marítimo, com o recém-contratado Fábio Pereira, a fazer a sua estreia no comando técnico dos insulares. Contudo, o treinador do Länk Vilaverdense não se resigna e definiu um objetivo a alcançar."Vamos para a Madeira com o objetivo de conquistar pontos. Continuar o bom momento depois de uma vitória é algo que ainda não conseguimos e é isso que vamos tentar", refletiu.Sérgio Machado sabe o que é assumir o comando de uma equipa a meio da temporada, como aconteceu com a formação de Vila Verde e refere que "está atento" a esta mudança na cadeira do clube maritimista. "Temos de estar atentos a esta mudança de equipa técnica. Tanto em termos motivacionais como em alguns reajustes que o novo treinador possa já ter feito, em termos de princípios de jogo", frisou.O Länk Vilaverdense joga com o Marítimo, no Funchal, pelas 15h30 deste domingo.