Sobrinho de Seedorf assinou pelo Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense terminou o mercado de transferências de inverno com quatro novidades nos quadros principais, mas há um nome que se destaca claramente. Trata-se de Sherwin Seedorf, extremo de 25 anos e sobrinho de Clarence Seedorf, lenda do AC Milan e Real Madrid e figura notável do futebol mundial.Proveniente dos escoceses do Motherwell, Seedorf chegou acompanhado de Jude Burst, ex-Trofense para ultimar o fecho do mercado de janeiro do Länk. Sekou Aba e Baissa, dois jovens de 18 anos, subiram das camadas jovens dos minhotos para o escalão prinicipal.