TAD indeferiu providência cautelar da BSAD: Länk Vilaverdense vai jogar na 2.ª Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), apurou, indeferiu a providência cautelar apresentada pela BSAD sobre o processo de licenciamento do Länk Vilaverdense para a 2.ª Liga.A ação principal mantém-se a correr na mesma sede, porém a sua conclusão só será possível com a época em curso, pelo que, os minhotos integrarão o segundo escalão do futebol profissional pelo menos esta temporada.