Yannick Semedo avança para a rescisão de contrato com o Länk Vilaverdense

O médio Yannick Semedo avançou para a rescisão de contrato com o Länk Vilaverdense, alegando três meses de salários em atraso, apurou. Recorde-se que o emblema minhoto falhou o mais recente controlo salarial da Liga Portugal, não tendo comprovado a inexistência de divídas referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.A cumprir a segunda temporada em Vila Verde, o médio foi figura de proa da equipa na campanha que terminou com a inédita subida à 2.ª Liga, e esta época mantinha a influência, somando um golo e quatro assistências em 19 encontros.Yannick Semedo conta com vários emblemas interessados nos seus serviços.