Kaká e Fidélis já não são jogadores do Mafra

Tal como Record avançou o Mafra "emagreceu" o plantel que está à disposição de Ricardo Sousa.





Através das redes sociais, o clube fez saber que os médios Kaká e Fidélis já não pertencem aos quadros do clube.São dois jogadores com passado bem diferente no emblema da Liga 2. O nigeriano Fidélis Irhene de 25 anos acabou por permanecer apenas uma temporada em Mafra, sem que nunca tenha sido titular, atuou em apenas sete jogos e sempre na condição de suplente utilizado, tendo apontado um golo. Segundo Record apurou o futuro de Fidélis passa pelo Amora, que na próxima temporada competirá na nova Liga 3.Já Kaká tem uma história completamente diferente, no que diz respeito à ligação ao Mafra, com duas passagens pelo clube. Primeiro entre 2014 e 2016, tendo regressado na temporada passada, depois de passagens por Académica e Nacional. O médio brasileiro de 30 anos, havia mesmo renovado o seu vinculo por mais uma temporada, no entanto segundo o nosso jornal apurou, uma proposta aliciante em termos monetários vinda do médio Oriente, levou a um entendimento fácil entre clube e atleta para a libertação do jogador que vestiu a camisola do Mafra em 49 jogos oficiais, com quatro golos apontados.