Gui Ferreira fica mais um ano

O Mafra renovou contrato com Gui Ferreira para a próxima temporada. O lateral-esquerdo e capitão, de 31 anos, chegou ao clube em 2016 e esta época foi o melhor marcador da equipa com oito golos - sete no campeonato e um na Taça de Portugal. Certo no plantel para 2022/23 está também o ponta de lança brasileiro Pedro Lucas."Estou muito feliz com o resultado da minha primeira temporada fora do Brasil, que foi de adaptação e aprendizagem. Tenho mais um ano de contrato e não pretendo voltar para o meu país. Estou muito feliz aqui no Mafra", assume o jogador de 23 anos, que apontou seis golos pelos mafrenses.