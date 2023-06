Miguel Veríssimo está de saída do Mafra e analisa propostas

Miguel Veríssimo está de saída do Mafra. Depois de uma temporada ao serviço dos sub-23 da equipa do Oeste, na qual participou em 29 jogos e apontou um golo, o médio está agora a analisar algumas ofertas para decidir onde irá prosseguir a carreira.De acordo com o que foi possível apurar, já alguns emblemas portugueses mostraram interesse no médio, de 21 anos, mas também está em aberto a possibilidade de poder vir a abraçar um desafio no estrangeiro. Será a primeira vez se tal acontecer.Refira-se que o jovem fez grande parte da formação no Sporting, tendo também passado pelo Benfica, durante uma temporada, antes de rumar ao Estoril, onde esteve três épocas. Aí, conquistou dois campeonatos Sub-23 e mais duas Taças Revelação. Na última temporada, passou pelo Mafra, clube com o qual já se desvinculou à espera de um novo desafio.Entretanto, está a gozar um período de férias - viajou com Nuno Mendes e Tiago Tomás, amigos desde o tempo da formação do Sporting -, mas é esperado que nas próximas semanas veja o futuro decidido.