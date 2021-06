Abel Camará renova com o Mafra por mais duas épocas

Abel Camará renovou pelo Mafra por mais duas temporadas, prolongando o vínculo até junho de 2023. O avançado, de 31 anos, natural da Guiné- Bissau, foi o melhor marcador da equipa e um dos melhores da Liga Sabseg, com oito golos em 31 jogos.





Camará tinha em carteira convites de Portugal e do estrangeiro, preferindo, no entanto, manter-se em Mafra, uma decisão que foi ao encontro do desejos dos dirigentes do clube que, logo após garantida a permanência, apresentaram ao jogador uma proposta de renovação.O Mafra regressa ao trabalho na próxima segunda-feira.