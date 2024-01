Andrey reforça o meio-campo do Mafra

O Mafra apresentou o primeiro reforço de inverno, sendo certo que haverá mais novidades até ao fecho do mercado. Trata-se do médio brasileiro de 20 anos, Andrey que chega ao Mafra vindo do Goiás do Brasil, clube que representava desde 2022, tendo anteriormente atuado no Cruzeiro e Brasilis.

Na página do clube, o recente reforço para Silas diz querer agarrar a oportunidade que lhe está a ser dada. "Estou muito motivado com a minha primeira oportunidade de jogar na Europa. Sou grato ao CD. Mafra por abrir as portas do clube e de mostrar o meu futebol em Portugal. Quero poder ajudar o clube na segunda volta do campeonato. Estou aqui para ajudar da melhor maneira o clube" disse.

Andrey Souza assinou vinculo para as próximas quatro temporadas e meia.