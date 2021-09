Bruninho recupera da grave lesão que o mantém afastado dos relvados desde dezembro

O avançado Bruninho, que sofreu rotura do ligamento cruzado anterior e fratura do menisco externo em dezembro do ano passado quando representava o Académico de Viseu, na partida frente ao FC. Porto B, encontra-se no Clube Desportivo de Mafra a recuperar da grave lesão que o mantém afastado dos relvados.

O jogador de 32 anos representou o Mafra entre 2016 e 2019, totalizando 103 jogos e 42 golos marcados.