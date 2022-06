Bura renova com o Mafra

Depois de Gui Ferreira, a SAD do Mafra renovou por mais uma época com o central Bura, que assim avança para a sua segunda temporada no emblema da Vila dos Sinos.O experiente central de 33 anos foi peça fundamental na carreira do conjunto orientado por Ricardo Sousa na última época, com 31 jogos, repartidos por campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, tendo marcado cinco golos e uma assistência.