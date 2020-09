Cândido olha para o topo da tabela

Filipe Cândido prepara-se para a estreia nos escalões profissionais na manhã de domingo, frente ao Cova da Piedade, e estando ao leme do Mafra, a equipa sensação da temporada passada, o técnico só olha para o topo da tabela.

“Vamos procurar sempre vencer o próximo jogo. Começamos com um calendário muito cheio, com cinco jogos em 17 dias, mas queremos vencer todos ”, começou por dizer o treinador, de 40 anos, em entrevista à Lusa, acrescentando: “Vamos querer estar nas posições da frente e fazer um campeonato tranquilo, sem percalços, com a ambição de fazer melhor do que já foi feito.”

Cândido foi ‘obrigado’ a construir um plantel quase de raiz, mas garante que foi um desafio... “entusiasmante”. “Procurámos ter um critério assertivo na seleção dos nossos jogadores”, referiu.