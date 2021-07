Chano Boukholda reforça o Mafra

O Mafra assegurou a contratação de Chano Boukholda, médio ofensivo que nas últimas duas temporadas vestiu a camisola da Belenenses SAD, dividindo a presença entre a equipa sub-23 e a principal, num total de 21 jogos.





O franco-argelino de 25 anos realizou a sua formação no Monaco, tendo rumado ao Lille na temporada 2017/18 antes de representar o clube português.Chano Boukholda rescindiu o vínculo com o Belenenses SAD, tendo assinado pelo Mafra por uma temporada, ficando já disponível para a deslocação à Covilhã, a contar para a Allianz Cup. Trata-se do 13.º reforço para 2.ª Liga.