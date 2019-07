Derrota em jogo-treino com os sub-23 do Belenenses

O Mafra perdeu esta quarta-feira de manhã, por 2-0, um jogo-treino frente à equipa sub-23 do Belenenses, realizado no Parque Desportivo Municipal de Mafra. Os golos foram marcados por Tomás Castro e Edi Semedo.





A formação da zona do Oeste, que foi eliminada na 1ª fase da Taça da Liga pela UD Oliveirense, só entra em cena na 2ª Liga no próximo dia 10 de agosto, diante do Cova da Piedade, e, por isso, Vasco Seabra aproveitou esta pausa competitiva para dar minutos aos jogadores.Um dos mais recentes reforços, Erikys (ex-Flamengo PE), teve a possibilidade de jogar pela primeira vez com a camisola do Mafra.O Mafra alinhou com o seguinte onze: Chastre; Rúben Freitas, João Miguel, Juary e Guilherme Ferreira; Júnior Franco, Kadas, Kim e Nuno Rodrigues; Zé Tiago e Flávio Silva.