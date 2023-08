Diogo Almeida bisa com o Real

O Mafra goleou (4-0) o Real, em mais um jogo de preparação, com golos do capitão Gui Ferreira, de Lucas Gabriel e um bis de Diogo Almeida. O próximo teste do plantel às ordens de Silas está agendado para sábado frente ao Pêro Pinheiro, que disputará a Liga 3. O avançado Etim, que se lesionou frente ao Alverca, deverá recuperar a tempo da 1ª jornada do campeonato, dia 13, com o Benfica B.