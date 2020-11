Diretor desportivo do Mafra testou positivo à covid-19

Depois de alguns casos positivos de covid-19 no plantel do Mafra nos últimos tempos, todo o staff ligado à equipa principal do clube foi sujeita a novo batalhão de testes, tendo sido detetado um caso positivo. Trata-se do diretor desportivo Quim Zé, que se encontra bem, sem sintomas e naturalmente isolado.





De resto, todos os outros 28 testes realizados registaram resultados negativos.Autor: Rui Cabaço