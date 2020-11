Dois jogadores do Mafra testaram positivo à Covid-19

O Mafra, clube que disputa a 2.ª Liga, divulgou este domingo que foram diagnosticados com covid-19 dois atletas do plantel, que assim estarão ausentes do encontro desta tarde, frente ao Varzim.

Em comunicado, o Clube Desportivo de Mafra informa que "foi detetado um resultado positivo e um resultado inconclusivo nos testes de diagnóstico covid-19, realizados na manhã de sexta-feira".

O clube explica ainda que o atleta que testou inconclusivo foi de imediato sujeito a um novo teste, efetuado na manhã de sábado, que confirmou a infeção e o segundo caso positivo no plantel.

"Ambos os atletas encontram-se bem, assintomáticos, e a cumprir todas as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde], sob vigilância atenta do departamento médico do clube", informam os mafrenses.

O Mafra, atual terceiro classificado da 2.ª Liga, com 15 pontos, recebe este domingo o Varzim, em jogo da oitava jornada da 2.ª Liga marcado para as 17H30.