Duplo ensaio com balanço sem vitórias

Os pupilos de Silas cumpriram ontem dois jogos particulares com clubes da Liga 3. De manhã, em Alverca, no jogo de apresentação dos ribatejanos, registou-se uma igualdade a três golos. O Mafra chegou ao intervalo a perder por 2-0, no entanto, na etapa complementar, em apenas 26 minutos, a turma do Oeste operou a reviravolta, mas viria a sofrer o empate ao cair do pano. Os golos mafrenses foram de Lucas Gabriel (2) e Miguel Sousa, num jogo marcado pela saída de Friday Etim (44’) por lesão. Para o Alverca faturaram Rui Batalha (2) e Vítor Bruno.

À tarde, na Tapadinha, em jogo a contar para o Troféu Germano Figueiredo, o Mafra perdeu por 2-0 com o Atlético. Os mafrenses ficaram em desvantagem ao minuto 27 quando Morgado, de penálti, adiantou a turma de Alcântara. Tiago Rosário (83’) fechou as contas.