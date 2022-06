A SAD do Clube Desportivo de Mafra apresentou, no dia do regresso, ao trabalho o quinto reforço da temporada. Trata-se do colombiano Edwin Banguera que na temporada passada alinhou pelo Felgueiras 1932, pelo qual realizou 29 jogos, aponto um golo e uma assistência.Banguera, lateral esquerdo de 25 anos, avança para a sua 6ª temporada em Portugal.A duração do vínculo é de uma temporada.