Fidelis Irhene é reforço do Mafra

Fidelis Irhene foi oficializado este domingo como o mais recente reforço do Mafra para a temporada 2020/2021. O médio nigeriano chega do futebol cipriota.





Depois de ter alinhado pelos juniores do FC Porto e realizado duas épocas ao serviço do Portimonense, o futebolista de 24 anos esteve três temporadas consecutivas no Chipre, onde representou o AEL Limassol e o Doxa.Segue-se agora o regresso a Portugal para alinhar pela equipa orientada por Filipe Cândido, que tem estreia marcada na 2.ª Liga para o próximo dia 13, com deslocação ao terreno do Cova da Piedade.