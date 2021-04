Filho de Júlio César assina contrato com o Mafra

Cauet Werner, filho do antigo guarda-redes Júlio César, vai atuar na próxima temporada ao serviço do Mafra. O anúncio da transferência foi feito pelo próprio médio, de 18 anos, na sua conta de Instagram, colocando assim um ponto final à ligação que tinha com o Alverca, clube no qual atuava desde 2019/20. "Muito feliz pela oportunidade de me juntar a essa grande família @cdmafra. Agora é trabalhar e alcançar novos objetivos", escreveu o jogador.





A transferência, refira-se, foi intermediada pela JC12 Sports, detida precisamente pelo antigo guarda-redes do Benfica.