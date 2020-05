Filipe Cândido é o novo treinador do Mafra

O Mafra oficializou esta quarta-feira Filipe Cândido como o substituto de Vasco Seabra no comando técnico da equipa. Aos 40 anos, o jovem técnico prepara-se para se estrear nos campeonatos profissionais, depois de ter orientado Sousense, Paços de Ferreira sub-19, Salgueiros e U. Leiria.





"Era impossível recusar este desafio. Abraço-o com espírito de missão, mas também com perfeita noção da responsabilidade de dar continuidade ao trabalho efetuado pelo clube. Assumo o compromisso de me dedicar a 100 por cento", afirmou Filipe Cândido, citado pelo departamento de comunicação do Mafra.Já o presidente do emblema mafrense, José Cristo, revelou a conversa que teve com o novo treinador: "Pedi ao Filipe Cândido um desempenho alinhado com os princípios de ética, responsabilidade, compromisso, profissionalismo, ambição, dedicação e trabalho que têm norteado o caminho do Mafra durante todos os meus mandatos. Sabemos que somos mais pequenos do que muitos dos nossos adversários, mas não será isso a castrar a nossa ambição de construir um projeto desportivo de referência, dentro e fora das quatro linhas."Em 2019/20, Filipe Cândido deixou a U. Leiria no 12º lugar da Série C do Campeonato de Portugal, depois de na época anterior ter sido afastado pelo Vilafranquense nas meias-finais do playoff de acesso à 2ª Liga.