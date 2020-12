Filipe Cândido: «Estou orgulhoso do trajeto destes jogadores»

Filipe Cândido, treinador do Mafra, era um técnico orgulhoso dos seus jogadores após a derrota por 2-0 frente ao Sporting, em Alvalade.





"Satisfeito coma e exibição, triste com o resultado. Sentimos que o Sporting ia à procura dos espaços e que por norma os encontra. Tem feito uma serie de golos contra adversários do mesmo escalão. Mas a nossa equipa foi rigorosa no aspeto defensivo. Fomos conseguindo controlar os espaços. Não me lembro de uma grande oportunidade de golo do Sporting na primeira parte. Tentámos encontrar os espaços. Sentíamos que, à medida que o tempo fosse passando, podíamos ir enervando o Sporting. Fica o amargo de boca por serem dois erros individuais, às vezes acontece no futebol. Estou orgulhoso do trajeto dos jogadores, eles mereciam este palco e a maioria merece outros palcos que não a segunda liga", afirmou à Sport TV.Filipe Cândido tem ouvido vários elogios relativamente ao Mafra, inclusivamente de Rúben Amorim que chegou a dizer que "não é uma equipa de segunda". O treinador garante que tenta olhar positivamente para o futebol."Tentamos ter uma ideia positiva. Criar mais oportunidades nos jogos do campeonato, aumentando a probabilidade de vencer os jogos. O papel do treinador é potenciar ao máximo os jogadores que tem. É dessa forma que o Mafra vai continuar. Muitas vezes tento passar que, mais do que aquilo que aconteça, queremos gostar de nos ver e que no fim gostem de ver a nossa equipa jogar. Agora não há adeptos, mas jogamos para os adeptos e para nós próprios, para tirarmos prazer daquilo que estamos a fazer", concluiu.