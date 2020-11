Filipe Cândido: «Foi uma vitória assente no sacrifício»

Depois de terem sido confirmados mais seis casos positivos de Covid-19 no plantel do Mafra, a equipa de Filipe Rocha deslocou-se a Vila Nova de Gaia e venceu o FC Porto B por 2-1. No rescaldo do encontro, o técnico começou mesmo por deixar uma palavra aos jogadores infetados.

"Queríamos ter todos os jogadores disponíveis, mas infelizmente aconteceu isto e viemos para o jogo com dez baixas. Deixo uma palavra aos jogadores que não puderam viajar e às pessoas do clube, que estão a gerir muito bem esta situação. Tenho orgulho em ser o líder desta equipa", vincou.

Em relação ao jogo, Filipe Cândido reconheceu que a sua equipa soube sofrer: "Foi uma vitória assente no sacrifício. Entrámos bem, tivemos mérito nos primeiros 30 minutos e podíamos ter feito o 1-0 mais cedo. Depois o FC Porto esteve por cima, entrou melhor na segunda parte e, com alguma felicidade, conseguimos travar o ímpeto deles. Fizemos o 2-1 e depois procurámos fechar o nosso bloco".

O treinador do Mafra concluiu dizendo que as duas semanas de pausa serão importantes para recuperar jogadores em termos físicos e em relação à Covid-19. "Dentro do azar tivemos alguma sorte", disse.