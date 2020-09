Filipe Cândido quer ver o Mafra a lutar pelas posições da frente da 2.ª Liga

Em estreia como treinador nos campeonatos profissionais, Filipe Cândido considera que será um "desafio" orientar o Mafra em mais uma caminhada na 2.ª Liga e ambiciona que a equipa consiga lutar pela subida à Liga NOS.

Em entrevista à agência Lusa, o treinador de 40 anos afirma que preparou a equipa para pensar num passo de cada vez, mas sem pôr de lado a ambição de fazer "mais e melhor".

"Vamos procurar sempre vencer o próximo jogo. Começamos com um calendário muito cheio, com cinco jogos em 17 dias, mas queremos vencer todos, pensando jogo a jogo. Temos de viver o dia a dia de forma positiva e encarar o próximo jogo com essa mentalidade", afirma Filipe Cândido.

Depois de na última época ter ocupado em algumas jornadas os lugares que davam acesso à subida à Liga NOS, o técnico não esconde que o Mafra tem a aspiração de repetir essa prestação e poder lutar pela ascensão ao principal escalão do futebol português.

"A proposta que aceitámos foi a de colocar o clube do meio da tabela para cima. Claro que ficar mais acima é sempre melhor. Sabemos que vamos ter de pontuar, ganhar jogos, estar fortes, pois a 2.ª Liga é uma prova muito competitiva e equilibrada. Vamos querer estar nas posições da frente e fazer um campeonato tranquilo, sem percalços, com a ambição de fazer melhor do que já foi feito", frisa o técnico.

Quanto à preparação para a nova época, Filipe Cândido classifica como "diferente" todo o trabalho que a equipa técnica teve de programar de forma a contornar as limitações impostas pela pandemia de covid-19.

"Tivemos de ser criativos para desenvolver o trabalho que queríamos. Só recentemente podemos fazer jogos de preparação para avaliar o trabalho que estávamos a realizar, mas dadas as condicionantes acho que fizemos um trabalho de excelência. Estamos ansiosos para que a competição chegue, otimistas e preparados para a luta", considera o treinador.

Com 16 caras novas no plantel até ao momento, o Mafra operou uma verdadeira revolução. Filipe Cândido assume que são muitas mudanças de um ano para o outro, mas explica que essa é a realidade de muitos clubes da II Liga.

"Clubes como o Mafra, depois de fazerem épocas boas como aconteceu o ano passado, não conseguem manter a maioria dos seus jogadores, o que leva a que todos os anos se tenha de fazer uma equipa quase nova. Mas essa também foi uma possibilidade que nos entusiasmou, e procuramos ter um critério assertivo na seleção", garante o técnico, que adianta que em função das últimas movimentações do mercado podem chegar "mais um ou dois jogadores" à formação do Oeste.

Na última temporada, até ao momento da interrupção devido à pandemia de covid-19, o Mafra estava a ser uma das melhores equipas em prova, na qual ocupava, ao fim de 24 jornadas, a quarta posição, com 39 pontos, a nove dos lugares de promoção.

Esta temporada, a formação de Mafra estreia-se na II Liga a jogar fora, frente ao Cova da Piedade, em jogo agendado para domingo, dia 13, às 11h15

Plantel provisório do Mafra para 2020/21:

- Guarda-redes: João Godinho, Carlos Henriques (Ex-Sporting da Covilhã) e Filipe Neves.

- Defesa: Anthony Sosa (ex-Nacional da Madeira), Stephen Payne, João Cunha, Bruno Silva (ex-Moreirense), Tomás Domingos (ex-Benfica sub-23), Mateus Barbosa (ex-PSTC, Bra), Nuno Campos (ex-Nacional da Madeira), João Miguel, Guilherme Ferreira e Miguel Lourenço.

- Médios: Fidelis Irhene (ex-DOXA, Chipre), Kaká (ex-Nacional da madeira), Cuca, Rúben Ramos (ex-Moreirense), Wenderson (ex-Botafogo, Bra), Andrezinho (ex-Alverca) e Rodrigo Gui.

- Avançados: Rodrigo Martins (ex-Sporting da Covilhã), Gwangin Lee, Abel Camará (ex-Feirense/Machine Sazi, Irão), Stevy Okitokandjo (ex-Benfica Castelo Branco), Carlos Daniel (ex-Beira Mar/Fátima) e Gustavo Moura (ex-Cova da Piedade).

Treinador: Filipe Cândido (ex-UD Leiria).

Saíram: José Chastre, Rúben Freitas (Nacional), Juary (Créteil-Lusitanos, Fra), Joel Ferreira (Arouca), João Tavares (Feirense), Nuno Rodrigues (Arouca), Rui Pereira (Alverca), Hélio Cruz, Júnior Franco (Penafiel), Gustavo Cazonatti (Brasil de Pelotas, Bra), Areias, Leandro Barrera, Zé Tiago (Chaves), Lucas Rodrigues (Moreirense), Paul Ayongo (Académico de Viseu), Rui Gomes, Flávio Silva (Alverca) e Diego Medeiros (Casa Pia).