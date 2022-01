O extremo Francis Cann foi apresentado como reforço do Mafra até ao final da presente temporada por empréstimo do Vizela.O jogador ganês de 23 anos ultimou os pormenores da mudança de Vizela para Mafra ficando desde já a trabalhar às ordens de Ricardo Sousa que também está de regresso após terminado o isolamento por ter estado infetado por Covid-19.O mais recente reforço do Mafra atuou, esta temporada, em 15 jogos na equipa orientada por Álvaro Pacheco, onde foi figura principal na temporada anterior com 5 golos marcados em 32 jogos, época que carimbou a subida do Vizela ao principal escalão do futebol nacional.Autor: Rui Cabaço