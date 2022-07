Gonçalo Barros reforça Sub-23 do Mafra

O Mafra apresentou mais um jovem que na próxima temporada irá oscilar entre a equipa de juniores e de sub-23. Trata-se do médio defensivo Gonçalo Barros, de apenas 16 anos, que na última época fez 15 jogos e 2 golos pela equipa Sub-17 do Sacavenense, tendo mesmo sido chamado por uma ocasião aos Sub-19 do emblema que representou nas últimas 3 temporadas.Gonçalo Barros assinou com o Mafra um contrato de formação é válido por 2 temporadas.