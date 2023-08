Gui Ferreira fala num "balanço positivo" da pré-época do Mafra

Aos 32 anos, Gui Ferreira está na sua 8.ª época consecutiva em Mafra o que faz dele, possivelmente, a voz mais respeitada pelo grupo de trabalho. Sobre a nova realidade vivida pelo clube, que por força da parceria feita com os dinamarqueses do Midtjylland fez chegar à equipa vários jogadores oriundos do emblema nórdico, o jogador natural de Alverca faz um "balanço positivo" da adaptação a uma nova realidade."Sinto que os jogadores que chegaram ao plantel estão a tentar ao máximo integrarem-se num novo clube e numa nova realidade. Irá demorar o seu tempo, mas já fizemos coisas muito positivas nesta pré-época para uma equipa com muitas entradas", afirmou.O capitão da equipa olhou ainda para a estreia no campeonato marcada para o próximo domingo, dia 13, às 18H, com a deslocação ao Seixal para defrontar o Benfica B: "Já sabemos que irá ser um jogo bastante competitivo como são todos na 2.ª Liga, temos de estar muito preparados e focados para podermos sair vencedores no domingo."