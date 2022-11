Gui Ferreira: «O golo cedo do FC Porto após o intervalo galvanizou-os»

Gui Ferreira, capitão do Mafra, analisou as incidências do empate diante dos dragões, a dois golos, no arranque da Allianz Cup para as duas equipas. "Marcar na casa do FC Porto é sempre bom, mas preferia sair com a vitória", vincou o jogador mais antigo do plantel, apontando ao triunfo."O intuito era o de discutir o jogo até ao fim. Não é fácil fazer dois golos no Dragão e, depois de estar a vencer por 2-0, pensámos que era possível arrecadar o triunfo, mas o golo cedo do FC Porto após o intervalo galvanizou a equipa do FC Porto e ainda conseguiram chegar ao empate. Mesmo assim deixámos uma grande imagem do que é o nosso futebol", deu conta à Sport TV.O defesa portuguesa garantiu que as contas da Taça da Liga estão em aberto para o Mafra. "Está tudo em aberto na questão do apuramento e, depois de empatar em casa dos campeões nacionais, temos de acreditar que esse horizonte é possível", reiterou.