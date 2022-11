Gui Ferreira: «Penso que vendemos cara a derrota»

Gui Ferreira analisou a derrota (0-3) e consequente eliminação na Taça de Portugal, enaltecendo o esforço do Mafra na 4ª eliminatória da prova."Penso que vendemos cara a derrota. Demos uma boa réplica e uma boa resposta daquilo que é o nosso campeonato e a nossa imagem. Vínhamos com o trabalho bem feito, mas um golo de bola parada fez-nos desacreditar um pouco, não estávamos à espera. Com as nossas armas, fomos para cima, tivemos oportunidade para o 2-1 e de causar um calafrio ao FC Porto. O FC Porto é o detentor do troféu e é difícil entrar no bloco deles, mas demos uma boa imagem.A estratégia estava montada. Entrámos a pressionar alto para causar alguma intranquilidade, mas depois aquele golo cedo deu-lhes tranquilidade que era o que não queríamos", reiterou em declarações à RTP3.O capitão da equipa da Liga Sabseg garantiu que apesar da desvantagem, o Mafra partiu para a pensar em dar a volta ao texto na segunda parte."Continuámos a acreditar. Os espaços estavam lá, tentámos explorá-los, recuperámos algumas bolas em que podíamos ter feito o 2-1. Não o fizemos e contra estas equipas temos que aproveitar. Depois sofremos o 3-0, porque o FC Porto é uma equipa forte na transição", frisou Gui Ferreira.