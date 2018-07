Continuar a ler

Na carreira conta com passagens pela Académica, Benfica B, Farense e Sporting da Covilhã.





O avançado Harramiz é o mais recente reforço do Mafra, recém-promovido à 2.ª Liga, com um contrato até ao final da presente temporada, informou esta terça-feira o clube no Facebook.Aos 27 anos, o ponta-de-lança nascido em São Tomé e Príncipe estava sem clube, depois de ter representado o Tondela, da Liga NOS, tendo realizado apenas dois encontros.

Autor: Lusa