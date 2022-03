Inácio Miguel: «Reconhecimento da época positiva que estou a fazer»

Inácio Miguel voltou a merecer a confiança do treinador de Angola, Pedro Gonçalves, para os dois jogos de preparação que os Palancas vão realizar em Portugal. O jogador de 26 anos leva já 30 jogos esta época pelo Mafra e mais de 2000 minutos de utilização."É justo dizer que a boa temporada do Mafra tem ajudado e muito na minha evolução como jogador, ao ponto de ter vindo a merecer a atenção dos responsáveis da seleção", referiu."Sinto que é a recompensa e reconhecimento de uma época positiva que estou a fazer no meu clube, e claro que isso me deixa feliz e orgulhoso pela minha entrega e pelo trabalho diário", continuou.Inácio Miguel prometeu entregar-se a 100 por cento."Sei que a seleção está num processo de transformação e construção com jogadores de alto nível que jogam nas melhores ligas do mundo e estar no meio dele faz-me crescer e evoluir por isso vou dar o meu melhor para continuar a ser chamado e poder ajudar a atingir os nossos objetivos", frisou.Autor: Rui Jorge Cabaço