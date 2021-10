José Cristo critica arbitragens: «Se o Mafra fosse de chineses ou marroquinos»

O Mafra perdeu em Penafiel por 2-1, com golos sofridos de penálti – o segundo dos quais aos 90’+7 – e José Cristo, presidente do clube do Oeste, deixou duras críticas à arbitragem de Flávio Lima. “Alguns jogadores queriam abandonar o jogo. A atitude do quarto árbitro, de provocação aos nossos jogadores e treinadores, foi revoltante”, começou por acusar.

O líder do Mafra pede igualdade na Liga Sabseg: “Não tenho nada contra o clube mas em Penafiel acontecem coisas estranhas. Se o Mafra fosse de chineses ou marroquinos talvez houvesse dinheiro para fazer umas habilidades mas enquanto for eu a meter o dinheiro lutaremos sempre pela verdade.”

José Cristo pede mudanças: “É urgente ter VAR na 2ª Liga. Se há milhões para um edifício novo para a Liga, que se invista também na tecnologia, a favor da verdade desportiva.”