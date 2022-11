José Cristo: «Enchíamos se tivéssemos 30 mil lugares»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda muito atarefado nos preparativos do jogo, o presidente José Cristo falou com o nosso jornal e frisou que "o Mafra já ganhou"."O Municipal vai estar ‘ao barrote’. Estamos reunidos a tentar encontrar soluções, porque o estádio é pequeno para a procura que estamos a ter. Acredito que enchíamos se tivéssemos 30 mil lugares", referiu o dirigente, que vai ter o "enorme prazer" de receber o único presidente que está à sua frente (40 contra 30) no que toca a anos na liderança de um clube em Portugal: Pinto da Costa. *