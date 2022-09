José Cristo satisfeito com sorteio da Allianz Cup: «Já é uma vitória podermos jogar com o FC Porto»

José Cristo, presidente do Mafra, marcou presença no sorteio da Allianz Cup , que decorreu esta sexta-feira no Porto. Os mafrenses ficaram inseridos no Grupo A, com FC Porto, Vizela e Chaves, algo que deixa o dirigente satisfeito, visto ter "uma costela" portista."Para mim particularmente foi muito bom este sorteio, porque tenho uma costela do FC Porto e até vinha no caminho a comentar que um dos clubes que gostaria de defrontar era o FC Porto. Nunca tivemos o prazer de defrontar o FC Porto ou o Benfica e desta vez tivemos essa sorte. Para nós já é uma vitória podermos jogar com o FC Porto e ainda por cima no Dragão. No futebol tudo é possível e o nosso objetivo é ir ao Dragão e ganhar", frisou, mostrando estar de acordo com a organização da prova numa altura em que se disputa o Mundial'2022."Esta competição está muito bem organizada, pois decorre numa altura em que os clubes estariam parados e assim vamos manter a atividade. Também para os clubes pequenos como é o Mafra é uma receita extra que nos dá muito jeito. A Liga está de parabéns", afirmou.