Jovem de 16 anos assina pelo Mafra

O Mafra apresentou este sábado o jovem médio de 16 anos Rodrigo Mendes que nas últimas 2 temporadas alinhou pelo Cova da Piedade.Rodrigo Mendes, que integrará o plantel júnior na próxima temporada que competirá no Nacional da 2ª divisão e também os Sub- 23 que serão estreantes na Liga Revelação, assinou contrato de formação válido por dois anos.O jogador com idade ainda de juvenil tem no seu trajeto desportivo passagens por Almada, SL Benfica e Clube Futebol " Os Belenenses".